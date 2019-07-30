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Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”

Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”

30 Temmuz 2019 Salı 10:32
Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, UBP-HP koalisyon hükumetinin kamu çalışanları ve emeklilere yasa gereği verilmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararının, hukuksuzluğu yanı sıra yanlı bir karar olduğunu ileri sürdü.

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Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Sendikal Platform’un açtığı davayla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulmasını kararı sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, “Eylül’de meclis açılır, biz de yasa çıkarır ve söz konusu kesintiyi yasal olarak yaparız” şeklindeki açıklamasının hükümetin maaşlı kesimin karşısında olduğunun açık ifadesi olduğunu savundu.

Hükümete, geçim sıkıntısı içindeki sabit gelirli kesimlerin gelir seviyesini düşürmeye çalışarak vakit öldürmek yerine, asgari ücreti oyalamadan makul şekilde yükseltmesi, devletin hakkı olan gelirlerini “muafiyet, teşvik ve vergi affı, bilanço denkleştirmesi, sigorta affı” gibi yöntemlerden vazgeçilmesi çağrısı yapan Davulcu, “Yanlışta ısrar etmesi halinde toplumsal muhalefeti karşısında bulacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 30.07.2019 14:35
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