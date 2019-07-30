Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, UBP-HP koalisyon hükumetinin kamu çalışanları ve emeklilere yasa gereği verilmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararının, hukuksuzluğu yanı sıra yanlı bir karar olduğunu ileri sürdü.
Hükümete, geçim sıkıntısı içindeki sabit gelirli kesimlerin gelir seviyesini düşürmeye çalışarak vakit öldürmek yerine, asgari ücreti oyalamadan makul şekilde yükseltmesi, devletin hakkı olan gelirlerini “muafiyet, teşvik ve vergi affı, bilanço denkleştirmesi, sigorta affı” gibi yöntemlerden vazgeçilmesi çağrısı yapan Davulcu, “Yanlışta ısrar etmesi halinde toplumsal muhalefeti karşısında bulacaktır” dedi.