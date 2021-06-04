Davulcu: “Gazetecilerin ağır cezada yargılanması kabul edilemez”

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, 32/2014 sayılı Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası'na dayanılarak, açılan davanın basın özgürlüğünü ortadan kaldırdığını savundu.

Polis ve yargı organlarının yürürlükteki yasalara göre iş gördüklerini, basın mensuplarının önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ifade eden Davulcu, Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası'nın yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

“Para karşılığı vatandaşlık dağıtılması hiç kimsenin özel hayatı sayılamaz. Tersine kamusal hayatı doğrudan ilgilendiren bir konudur” diyen Davulcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türk toplumu ve bu toplumun siyaset kurumu böylesi çirkin bir konuyu kamuoyunun gündemine getiren gazetecileri hapse mahkum etmek yerine, teşekkür borçludur. En başta, Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası'nın hazırlanıp Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinde başı çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi olmak üzere Meclis'te temsil edilen tüm parti ve Milletvekillerine düşen görev, söz konusu yasanın basın özgürlüğünü ortadan kaldıran maddelerini değiştirecek şekilde yeniden düzenlemesi için ivedi olarak harekete geçmesi gerekmektedir.”

Özgür basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Davulcu, özgür basın yoksa adaletin de yok olacağını savundu.