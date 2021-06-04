Davulcu: “Gazetecilerin ağır cezada yargılanması kabul edilemez”

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, 32/2014 sayılı Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası'na dayanılarak, açılan davanın basın özgürlüğünü ortadan kaldırdığını savundu.
Polis ve yargı organlarının yürürlükteki yasalara göre iş gördüklerini, basın mensuplarının önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ifade eden Davulcu, Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası'nın yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.
“Para karşılığı vatandaşlık dağıtılması hiç kimsenin özel hayatı sayılamaz. Tersine kamusal hayatı doğrudan ilgilendiren bir konudur” diyen Davulcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Özgür basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Davulcu, özgür basın yoksa adaletin de yok olacağını savundu.