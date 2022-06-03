Dava 10 Haziran 2022 Tarihine Ertelendi

Evrim Kamalı

Falyalı cinayeti sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mart ayında aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan sanıklar, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmişlerdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan sanıklar, Yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarıldı. Sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek ilk duruşmada avukatları olmadığını beyan etti. Başsavcılık adına davada hazır bulunan Savcı Ali Hidayet, Türkiye Cumhuriyetinden emareler geldiğini, 11 adet klasör olduğunu duruşmaya hazır olduklarını kaydetti. Yargıç Seran Bensen, sanıkların itham edilip duruşmaya başlanması için davayı 10 Haziran 2022 tarihine erteledi.