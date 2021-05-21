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DAÜ’ye başvurular 15 Haziran’a kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), pandemi koşullarından dolayı çevrim içi (online) olarak kabul ettiği 2021 – 2022 Akademik Yılı öğrenci başvurularını kabul etmeyi 15 Haziran Salı gününe kadar uzattığını açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:45
DAÜ’ye başvurular 15 Haziran’a kadar uzatıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), pandemi koşullarından dolayı çevrim içi (online) olarak kabul ettiği 2021 – 2022 Akademik Yılı öğrenci başvurularını kabul etmeyi 15 Haziran Salı gününe kadar uzattığını açıkladı.
Daha fazla bilginin https://www.emu.edu.tr/tr/ internet adresinden elde edilebileceği belirtilen açıklamada, çevrim içi başvuru sisteminin, başvuru yapmayan veya halen başvurularını onaylamayan adaylara 15 Haziran Salı günü saat 23.59’a kadar açık olacağı kaydedildi.

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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC uyruklu ve liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan çevrim içi sistem üzerinden başvurabiliyor. Adaylar, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç diğer tüm programlara orta öğretim başarı puanları dikkate alınarak yerleştirilecek.
ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN SINAV YAPILACAK
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Diş Hekimliği Programı’na girmek isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran Cumartesi günü, 10:30 – 12:30 saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek. Tıp ve Diş Hekimliği programlarını tercih eden adayların, giriş sınavına gelirken çevrim içi başvuru sisteminden alacakları “Sınav Giriş Belgesi”ni yanlarında getirmeleri gerekiyor.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 17:55
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