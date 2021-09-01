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DAÜ’ye 1500  öğrenci yerleşti

2021-2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 2021-2022 Akademik Yılı için Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 1500 öğrenci yerleşti. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:45
DAÜ’ye 1500  öğrenci yerleşti

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, dün açıklanan YKS sonuçlarına göre, DAÜ’nün 2 yıllık ön lisans programlarına 308 öğrenci yerleşirken, 4 yıllık lisans programlarına ise 1192 öğrenci yerleşti. 
Geçtiğimiz yıl 170 olan baraj puanı, bu yıl 180’e yükseltilirken, YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti genelinde tercih yapacak öğrenci sayılarında yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde azalma yaşandı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerine ise geçen yıla oranla yüzde 12.46 oranında daha az öğrenci yerleşirken, DAÜ’ye toplamda 1500 öğrenci yerleşti. 

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl baraj puanının yükselmesi ile birlikte genel bir düşüş yaşandığına vurgu yaparak, ikinci ve üçüncü ek yerleştirmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. 
2021-2022 Akademik Yılı’nın verimli geçmesini temenni eden Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt yaptıracak ve ek yerleştirmelerle gelecek tüm öğrencilere “DAÜ ailesine hoş geldiniz.” dedi.   
 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 13:55
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