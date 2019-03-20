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Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiye düzenlenen terrorist saldırıyı kınadı.

Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiye düzenlenen terrorist saldırıyı kınadı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:50
Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Yeni Zelanda’da geçen Cuma günü iki camiye düzenlenen terrorist saldırıyı kınadı.

DAÜ PER-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Bizler, masum insanlara sadece inançları ve milliyetleri nedeniyle yapılan bu iğrenç saldırının arkasındaki güçleri yıllar öncesinden çok iyi biliyoruz. Bu terror zihniyetini kınıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk halkını yakından tanıdığımız terror zihniyetine karşı dayanışmaya ve karşı çıkmaya davet ediyoruz” denildi.
(YIL/ŞEB)
                                                                                  

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