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DAÜ’nün TOLES başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), her dönem olduğu gibi bu dönem de Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yaptı.

DAÜ’nün TOLES başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), her dönem olduğu gibi bu dönem de Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 19:40
DAÜ’nün TOLES başarısı

TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav deneyimli merkezi olan DAÜ’de 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen sınava, Türkiye ve KKTC’den toplam 15 aday katıldı. Sınav sonuçları, 23 Ağustos 2019 Cuma günü açıklandı. Açıklanan sonuçlarda DAÜ’yü tercih eden adayların oldukça başarılı oldukları gözlemlendi.

“Hepinizle Gurur Duyuyorum”

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları, sınava katılan ve başarı gösteren adayları kutlayarak, “Sonunda iyi haberimiz geldi. TOLES Sınavı sonuçları açıklandı. Öncelikle bu uluslararası sınava girme cesaretini gösteren tüm adaylarımızı kutlar, özellikle en yüksek üç notu elde edenlere teşekkür ederim. Hepinizle gurur duyuyorum” diye konuştu. Sınavda en yüksek üç notu elde eden katılımcılar şöyle: Batuhan Altıntaş (81 - mükemmel), İlayda Durmaz, Evrim Eren ve Feza Kılgın (76 – çok iyi), Ece Akın ve Ecem Özada (73 – çok iyi).

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor.

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