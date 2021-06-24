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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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DAÜ’nün “En İyi Genç Şef Yarışması” tamamlandı

24 Haziran 2021 Perşembe 16:45
DAÜ’nün “En İyi Genç Şef Yarışması” tamamlandı
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YARIŞMANIN BİRİNCİSİ KABAK TATLISI İLE MUĞLA’DAN KATILAN MEHMET İNAN ÖRKİ OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından “DAÜ Gastronomi Genç Şefini Arıyor” sloganıyla düzenlenen “En İyi Genç Şef Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. 
Yarışmanın birincisi kabak tatlısı ile Muğla’dan katılan Mehmet İnan Örki oldu. 
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin jüri üyeliğini Tanya Kilitkayalı’nın gerçekleştirdiği belirtildi.

Organizatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in, moderatörlüğünü ise Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’ın yaptığı etkinlik çerçevesinde Tanya Kilitkayalı öğrencilerin hazırladıkları kısa videoları izleyerek değerlendirme yaptı.

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ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tanya Kilitkayalı’nın yaptığı değerlendirmede, yarışmanın birincisi yaptığı kabak tatlısı ile Muğla’dan katılan Mehmet İnan Örki oldu. 

Yarışmanın ikincisi yaptığı cheesecake ile Doğa Alçeler, üçüncüsü ise yaptığı curry soslu tavuk ile Gökçe Sultan Göçmen oldu. 

Yarışmanın diğer yan kategori ödüllerini ise “En iyi yöresel şef”  kategorisinde Mardin Kebabı ile Fatih Kaya alırken “En sempatik şef” ödülünü ise irmik tatlısı ile İsmail Atmaca aldı. 

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Son Güncelleme: 24.06.2021 16:58
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