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DAÜ’nün, dünya üniversiteleri sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor

DAÜ’nün, dünya üniversiteleri sıralamasındaki yükselişini bu yıl da sürdürdüğü açıklandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:00
DAÜ’nün, dünya üniversiteleri sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı.

Söz konusu sıralamaya göre DAÜ, geçen yıl aldığı 52,7 puanı 69,4’e yükselterek bulunduğu 401-600 bandını 301-400 bandına taşıdı.

Bin 115 üniversitenin girdiği listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden iki üniversite girerken DAÜ, bu iki üniversite arasında 1. sırada yer aldı.

Öte yandan Kıbrıs adası genelinde de Güney Kıbrıs’tan 4 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ birinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 101-200 bandı ile birinci sırada, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ODTÜ ve Özyeğin Üniversitesi 201-300 bandı ile ikinci sırada yer aldı. DAÜ, 301-400 bandında Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile birlikte üçüncü sırada yer aldı.  THE listesine Türkiye’den toplamda 49 üniversite girdi.

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Geçtiğimiz yıl 17 Birleşmiş Milletler Süründürülebilir Kalkınma Hedefi içinden 9 tanesinden değerlendirilen DAÜ, bu yıl 11 tanesinden değerlendirildi.

Her yıl yapılan değerlendirmelerde sıralamalar en yüksek başarı gösteren üç hedef ve tüm hedefler için yapılan genel iş birlikleri kapsamında yapılıyor.

Bu yıl DAÜ’nün en yüksek puan aldığı hedefler “Yoksullukla Mücadele”, “Sağlık” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanlarında oldu.

DAÜ’nün Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma hedefleri doğrultusunda yaptığı faaliyetlere https://pr.emu.edu.tr/tr/hakkimizda/bm-surdurulebilir-kalkinma-amaclari-dau-faaliyetleri internet adresinden ulaşılabilir.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 14:11
Anahtar Kelimeler:
Daü
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