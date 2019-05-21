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DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı

DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı

21 Mayıs 2019 Salı 17:15
DAÜ’nün 25. yıl mezunları onurlandırıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından organize edilen “25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni”, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 19:00’da, Arkın Palm Beach Hotel’de yapıldı. 1994 yılının tüm DAÜ mezunlarını bir araya getiren etkinliğe, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici ve Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı’nın yanı sıra, çok sayıda DAÜ 1994 yılı mezunu katıldı. Etkinlik, DAÜ Tanıtım Filmi gösteriminin ardından, mezunların konuşmaları ile başladı.

“DAÜ’lü Olmak Bir Ayrıcalıktır”

1994 yılı mezunlarından Özlem Çelik, Müge Yüce, Nejat Yüksel, yaptıkları konuşmada DAÜ mezunu olmaktan gurur duyduklarını, bu üniversitenin uluslararası ortamıyla ve başarılı akademik ekibiyle kendilerine çok şey kattığını ifade ettiler. Mezunlar, DAÜ sayesinde kariyerlerinde başarıya ulaştıklarını ve DAÜ’lü olmanın ayrıcalığını her zaman yaşadıklarını belirttiler.

“Sizlerin Başarılarıyla Gurur Duyuyoruz”

Etkinlikte 1994 yılı mezunlarına seslenen DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ’nün 25 yıl önce mezun verdiği dönemden bugüne büyük bir gelişme kaydettiğini belirterek, “Sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz. DAÜ herhangi bir üniversite değildir. DAÜ, 113 ülkeden gelen pek çok öğrencinin kaynaştığı yerdir. İngiltere merkezili değerlendirme kuruluşu Times Higher Education’un Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-801 bandında yer almakta, Türkiye üniversiteleri arasında ise ODTÜ ve İTÜ ile aynı yeri paylaşmaktadır. DAÜ, tanınan ve itibar gören bir eğitim kurumu konumundadır. Bunun bir sebebi de mezunlarımızın gösterdiği başarılardır. 25. yıl etkinliğimize katılan tüm değerli mezunlarımıza teşekkür eder, başarılı kariyerlerinin devamını dilerim” şeklinde konuştu.

“Başlangıç, İlerleme, Başarı”

DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, 25. Yıl Mezunları Onurlandırma Töreni’nin mezunların güzel anılarının yeniden canlanmasına imkân verirken, aslında hiç kopmayan ve bundan böyle daha da güçlenecek olan köklü bağları bir kez daha hatırlattığını söyledi. Ekşici, adanın en köklü yüksek eğitim kurumu DAÜ’nün gücünü mezunlarından alarak; bu güçle ayakta kalmaya ve sesini dünyaya mezunlarıyla duyurmaya devam edeceğini belirtti. Ekşici, bir araya gelmenin BAŞLANGIÇ, bir arada durabilmenin İLERLEME, birlikte çalışmanın BAŞARI olduğunu belirterek, “Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü olarak mezunlarımızı bir araya getirmek ve iletişimlerinin daha da arttırmak amacı ile DAÜ Mezun Platformu “emu.network" (https://emu.network) kurmuş ve üyelik kabulüne başlamış bulunmaktayız. EMU Network ile hem mezunlar arası, hem de DAÜ ve mezunlar arasındaki iletişimin daha da güçlenmesi için siz değerli mezunlarımızın bu platforma üye olmanız için davet ederim” diye sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından; DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici ve Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan törene katılarak bağlılıklarını sürdüren 25. Yıl Mezunları’na madalya takdiminde bulundu. Etkinliğe katılan 1994 mezunları, verilen yemekte doyasıya eğlendi, hasret giderdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Daü 25.yıl Mezunları
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