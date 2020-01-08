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DAÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinde kurslar vermeye devam ediyor

Kurslarda özellikle kamu projelerinin finansal ve ekonomik fizibilite analizleri üzerinde çalışmalar yapılıyor.

DAÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinde kurslar vermeye devam ediyor

Kurslarda özellikle kamu projelerinin finansal ve ekonomik fizibilite analizleri üzerinde çalışmalar yapılıyor.

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:00
DAÜ’lü öğretim üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinde kurslar vermeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Glenn Paul Jenkins ve Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok uzun yıllardır çok sayıda ülkede üst düzey bürokratlara ve öğretim üyelerine verdikleri Yatırım Değerlendirmesi ve Risk Analizi kurslarına devam ediyorlar. Kurslarda özellikle kamu projelerinin finansal ve ekonomik fizibilite analizleri üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde Güney Afrika ve sonrasında Fildişi Sahilleri ile Uganda’da yeni programlarda görev alacak öğretim üyelerine akademik destek veren ekibin tamamı DAÜ mezunu öğrencilerden ya da halen DAÜ’de eğitim gören başarılı öğrencilerden oluşuyor.

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Dünya Bankası, USAID, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, birçok ülke Hükümeti ve benzeri kuruluşlar tarafından organize edilen uzmanlık sertifikası programlarında DAÜ ve Kanada’nın Queen’s Üniversitesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde hem DAÜ’de hem de Queen’s Üniversitesi’nde sunulan sertifika programının müfredatı uygulamalı olarak aynen işleniyor.

Queen’s Üniversitesi’nin Yatırım Değerlendirmesi ve Risk Analizi sertifikası, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans programlarında kayıtlı olan ve hem İngilizce hem de Türkçe kurslarda ve sınavlarda başarılı olan öğrencilere verilmektedir. DAÜ’de eğitim görürken Queen’s Üniversitesi uzmanlık sertifikasını almaya hak kazanan öğrencilerden bir çoğu şu an dünyanın saygın kuruluşlarında danışmanlık yapmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler:
Risk Analizi Kursları
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