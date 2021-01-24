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DAÜ’lü öğrencinin “sahte haber” temalı posterlerinin uluslararası başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Jalil Haghanipour’un tasarladığı 2 poster, merkezi Paris’te bulunan sanat kurumu “Poster for Tomorrow” tarafından düzenlenen “Fake News” (Sahte Haber) temalı poster yarışmasında sergilenecek 200 eser arasında yer aldı.

24 Ocak 2021 Pazar 12:00
DAÜ’lü öğrencinin “sahte haber” temalı posterlerinin uluslararası başarısı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Jalil Haghanipour’un tasarladığı 2 poster, merkezi Paris’te bulunan sanat kurumu “Poster for Tomorrow” tarafından düzenlenen “Fake News” (Sahte Haber) temalı poster yarışmasında sergilenecek 200 eser arasında yer aldı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Atölye Çalışması I” yüksek lisans dersi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan posterler “Fake News” (Sahte Haber) temalı poster yarışmasında yer aldı. 

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Merkezi Paris’te bulunan, bağımsız ve kar amacı bulunmayan bir sanat kurumu olan “Poster for Tomorrow” tarafından düzenlenen söz konusu yarışmada toplam 6078 eser yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Jalil Haghanipour, tasarladığı iki poster ile sergilenecek 200 eser arasında yer alıp önemli bir başarı elde etti.  
 “Poster for Tomorrow” yarışması tasarım topluluğunun hem içinde hem de dışında olan kişileri teşvik ederek, herkesi etkileyip tartışmaya neden olan konularda poster yapmaya özendirmeyi amaçlıyor. “Poster for Tomorrow” yarışması ile 10 yılı aşkın bir süredir 150’den fazla ülkeden 40 bin poster ile 5 kıtada 1000’den fazla sergiye ev sahipliği yapıldı. 

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Son Güncelleme: 24.01.2021 13:17
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