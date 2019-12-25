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DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi

DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:08
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci konseyi bugün saat 11.00’de DAÜ CL Meydanında taleplerini, sorunlarını dile getirmek için açıklamalarda bulundu.

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DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz, “Üniversitemiz ile göreve geldiğimiz ilk günden bu yana köprü görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizlerin görevi öğrencilerin hak ve hukuklarını savunmaktır. Üniversite yönetimine yaptığımız taleplerimiz hiç bir şekilde sonuca ulaşmamıştır.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevin UĞURAL ve Prof. Dr. Sonuç ZORLU OĞURLU öğrencilerin taleplerini güvenlik, okul servisleri, uçak biletleri, muhacet gibi öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sorunları dinleyip açıklamalarda bulundu. DAÜ yurtlarında indirim yapılacağını, yemek fiyatlarını aynı kalitede sunmak için çabaladıklarını ifade ettiler. (MHA)

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