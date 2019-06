DAÜ’lü endüstri mühendisi Emre Tok’un büyük başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Emre Tok’un Başkan Yardımcılığı’nı (Vice President) yaptığı Dubai merkezli Orta Doğu Bölgesi’nin en büyük araç çağırma (ride-hailing) firması Careem Inc., 3.1 milyar USD gibi rekor bir bedelle bölgedeki en büyük rakibi olan ABD merkezli Uber’e katıldı. Bu operasyonun başarı ile gerçekleşmesinde büyük payı olan Careem Inc.’in Büyüme ve Dijital Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı (VP Growth & Digital Marketing) Emre Tok, yaklaşık olarak bir yıl süren iki rakip firmanın birleşme (merger) sürecini Dubai’de gerçekleştirilen canlı yayınla dünyanın ilk entegre Büyüme Yönetimi (Growth Management Platform) kuruluşuna anlattı. Anlaşmaya göre Careem’in tüm personeli ve bölgedeki 120 farklı şehirde bulunan 17,000 limuzin aracı yakın bir gelecekte Uber bünyesine katılacak. Sadece 6 yıllık bir startup olan Careem’in bu kadar kısa bir sürede elde ettiği pazar payı ile 3.1 milyar USD değerine ulaşması sadece Careem’in değil ayni zamanda Orta Doğu Bölgesi’ndeki yeni teknoloji firmalarının da bir zaferi olarak değerlendiriliyor. Emre Tok Careem firmasına transfer olmadan önce Londra Microsoft UK’de Bing, Outlook.com ve OneDrive’ın Pazarlama Müdürlüğü’nü yapıyordu.

Emre Tok, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sadece İngilizce dilinde kaliteli bir eğitim almadığını ayni zamanda 116 milletten öğrencinin bulunduğu DAÜ’de yabancı kültürleri de yakından tanıma olanağını yakaladığına değinerek, öğrencilerine bu fırsatı sunan DAÜ’ye ve bölümüne teşekkür etti.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece her tür imalatın yapıldığı fabrikalarda değil, ayni zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat şirketleri ve çıkarma (extraction of petroleum, natural gas, mine etc.) işleri yapan firmalarda da başarıyla yöneticilik yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar.

Çift Anadal programları ile başarılı öğrencilerine Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin sadece 5 üniversitesinde bulunan ABET akreditasyonuna da sahiptir (abet.org). İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet, inşaat ve çıkarma sektörlerinin marka olmuş uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almakta ve yüksek başarıyla mezun olup ayrıca akademisyen olarak da görev yapmaktadırlar.