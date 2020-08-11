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DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek’e duygusal veda

11 Ağustos 2020 Salı 14:44
DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek’e duygusal veda
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 4 Ağustos 2020 tarihinde amansız hastalığa yenik düşen ve hayata gözlerini yuman Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek için anma töreni gerçekleştirdi. DAÜ Akademik ve yönetsel personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun katılımı ile 11 Ağustos 2020 Salı günü, saat 10:00’da Eğitim Fakültesi Binası önünde gerçekleşen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Bir süredir Adana’da tedavi gören Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek yaşam mücadelesini kaybederek tüm sevenlerini yasa boğdu. Gerçekleşen anma töreninde konuşma gerçekleştiren DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, iyi bir eğitimci dostlarını kaybettiklerini, çalışkan, dürüst, insanlık değeri ile hep kendilerine örnek olan ve hayata pozitif bakan bir kalbi kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını kaydetti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın “Ailemizin bir üyesini kaybettik, tüm DAÜ ailesinin başı sağ olsun.” sözleri ile başladığı konuşmasında, Yrd. Doç. Dr. Civelek’in çok samimi, hayata bakış açısının hep pozitif olan bir eğitimci olduğunu kaydetti. Civelek’in bıraktığı güzel ilişkiler ve anılar ile hatırlanacağını kaydeden  Prof. Dr. Hocanın, ailesine, sevenlerine ve tüm DAÜ ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Son olarak yakın dostu olan DAÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı ve DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner söz alarak duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Çok önemli bir yoldaşlarını kaybettiklerini dile getiren Doç. Dr. Caner, Yrd. Doç. Dr. Civelek’in dostluğunu, hocalığını, Antakyalı olmasına rağmen nasıl bir Kıbrıslı olduğunu anlattı. Doç. Dr. Caner ayrıca, sendika olarak üniversite yönetiminin uygun gördüğü şekilde Yrd. Doç. Dr. Civelek’in adını yaşatmak için maddi ve manevi olarak tüm desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. Törende ayrıca DAÜ-SEN tarafından, Yrd. Doç. Dr. Civelek’in en sevdiği tatlardan biri olan dondurma ikramında da bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı anma töreni Doç. Dr. Caner’in konuşmasının ardından sona erdi.

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