DAÜ’den yeni çevrim içi kayıt sistemi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), COVID-19 pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, öğrencilerine kayıt işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, mevcut kayıt sistemine ek olarak, yeni bir çevrim içi kayıt sistemi tasarladı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’ye ilk kez kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını “kayit.emu.edu.tr” adresli web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecekler. Yeni tasarlanan çevrim içi kayıt sistemi öğrencilerin öğrenim harcı ödemelerini peşin veya taksitli olarak yapabilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Söz konusu çevrim içi kayıt sistemi, ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları için kullanılabilecek. 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla kullanıma açılan yeni çevrim içi kayıt sisteminin diğer bir amacı ise DAÜ öğrencilerine hızlı ve kolay kayıt yapma imkanı yanında, DAÜ’nün kayıt ofislerinde yaşanabilecek kalabalık ortamlara girmeden kayıtlarını internet üzerinden yapabilme imkanı sunmaktır.

Diğer yandan dileyen öğrencilere uygun koşullarla bankalardan öğrenim harcı kredisi imkanı yaratılmıştır. Sanal POS üzerinden öğrenim harçlarının taksitlendirilmesi konusunda ise çeşitli bankalarla anlaşma sağlanmış durumdadır. Kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından DAÜ öğrencileri bu hizmetten de yararlanabileceklerdir.