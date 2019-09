DAÜ’den CISCO eğitimleri başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgi İşlem Merkezi, CISCO Systems tarafından tüm dünyada sürdürülen Networking Akademi Eğitimleri’ne 15 yıldır aralıksız devam ediyor. Bu alanda “Academy Cirriculum Excellence Award”, Instructor Excellence Expert”, “15 Years Academy Service” ödülleri bulunan DAÜ’nün Bilgisayar Ağları Şube Amiri ve Networking Academy Sorumlusu ve Eğitmeni Yusuf Küçük, İstanbul CISCO Systems Ortadoğu Teknik Müdürü gözetiminde yapılan Eğitmen Eğitmeni (ITQ) Sınavı’nda başarılı olarak sertifika aldı.

İlk Kez Başlıyor

Bu sertifika ile DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve bölge ülkeleri için CCNA Eğitmen Eğitimi’ne başlama hakkı elde etti. Bu yetkinlikten sonra DAÜ Cisco Networking Akademisi Cisco Eğitimleri’nin yanında ayrıca Academy Support Center (ASC) ve Instructor Training Center (ITC) olarak da KKTC dışındaki diğer ülkelere de hizmet verebilmektedir. DAÜ Bilgi İşlem Müdürü Aytaç Çerkez, yaptığı açıklamada KKTC’de ilk kez yeni eğitim dönemi ile birlikte CCNA eğitmen yetiştirme eğitimlerine başlayacaklarını belirtti. Çerkez, en son yeni içeriklerin eğitimini de DAÜ ve tüm KKTC dahilinde vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Dünyanın En Büyük Eğitim Portalı

Networking Academy, 1997 yılında Bilgi Teknoloji ve Haberleşme alanında dünya lideri olan CISCO Systems tarafından kurulmuştur. CISCO Networking Academy; Networking, Internet of Things(IoT), Programlama, Güvenlik, İşletim Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri ve Packet Tracer eğitimlerini vermektedir. CISCO Networking Akademi’nin başlıca endüstriyel kursları; CCNA R&S, Network Programlama ve CCNP R&S öğrencilere uygulamalı olarak öğretilmektedir. Ayrıca IoT, IoT Güvenliği, Big Data ve Analytic, Python, C, C++, REST API, CCNA Sibergüvenlik, CCNA Güvenlik diğer önemli kurslar olarak bilinir. Dünyanın en büyük eğitim portalına sahip olan Cisco Networking Akademisi, Bilgi Teknolojileri alanında endüstriye her yıl 1 milyon uzman yetiştirmektedir.