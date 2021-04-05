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Daü’den çevrimiçi tanıtım haftası...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından, liselerde öğrenim gören öğrencilere, eğitim veren öğretmenlere ve öğrenci velilerine yönelik çevrim içi tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek.

05 Nisan 2021 Pazartesi 14:45
Daü’den çevrimiçi tanıtım haftası...
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevrim İçi Üniversite Tanıtım Haftası adı altında 19 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olan tanıtımlarda, öğrenciler, alanında uzman kişiler tarafından meslekler ve kariyer planları hakkında bilgilendirilecek. 
Öğrenciler,19 Nisan  Pazartesi günü, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Hukuk ve Adalet Yüksekokulu’ndan uzman kişiler ile Zoom üzerinden bir araya gelecek. 
Belirlenen program dahilinde 5 Mayıs  tarihine kadar, sırasıyla Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi’nden uzman kişiler ile bir araya gelecek olan öğrenciler, programlar ve kariyer planları hakkında detaylı bilgi alabilecekler. 
Öğrencilerin günlük çevrim içi ders saatleri dikkate alınarak planlanan söz konusu Tanıtım Haftası programına, https://www.emu.edu.tr/tr/haberler/duyurular/online-tanitim etkinligi/1208/pid/3638 linkinden ulaşılabilir.

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Öte yandan, tanıtım etkinliklerine katılmak isteyen öğrencilerin katılım formunu https://www.emu.edu.tr/tr/ogrenci-adaylari/online-meslek-tanitim-haftasi-katilim-formu/1365 linkine giriş yaparak doldurmaları gerekiyor. 
Çevrim İçi Üniversite Tanıtım Haftası ile ilgili detaylı bilgiye 0533 820 1040 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

 

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Son Güncelleme: 05.04.2021 15:32
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