DAÜ’den çalışanlar için Türkçe Yüksek Lisans Programları

DERSLER MESAİ SONRASINDA

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan söz konusu programlara ek olarak, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da yer alan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Sertifikası alma imkânı da sunuluyor.

KKTC’deki insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu programlarda, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için bir alternatif yaratıldığı kaydedildi.

Söz konusu programlarda derslerin mesai sonrasında verilmesinin, kamu çalışanları için avantaj sağladığı ifade edilen açıklamaya göre, DAÜ lisansüstü programlarında kamu çalışanlarına %20 ve anlaşmalı kurumlara %30 indirim fırsatı bulunuyor. Ayrıca yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde %15 indirim de uygulanıyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İNDİRİM

2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde söz konusu yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, devlet çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına da eğitim ücretleri üzerinden %30 indirim gerçekleştirileceği vurgulandı.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Türkçe olarak yürüttüğü programlar hakkında daha fazla bilgi ve kayıtlar için DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157, www.grad.emu.edu.tr) veya DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (Tel: 0392 630 1281, WhatsApp: 0533 844 9170, fbe.emu.edu.tr) bilgi alınabileceği ifade edildi.



