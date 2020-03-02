DAÜ’de “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Ofis tarafından “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi. DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen söz konusu etkinlik ile özellikle 2019 – 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ’ye kayıt olan öğrencilerine “Merhaba” dendi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede Nijerya, Pakistan, Kamerun, Kenya, Svaziland, Sudan, Zimbabve, İran, Libya, Fas ve Kazakistan gibi ülkelerden gelen öğrenciler stant açarak kendi ülkerine özgü kültürlerini tanıtmaya çalıştılar. Geceye katılanlar yabancı sanatçı Olga Napoli’nin gerçekleştirdiği sahne performansı ve seslendirdiği parçalar ile keyifli saatler yaşadılar. Gecede ayrıca, gerçekleştirilen DJ performansı ile geceye katılanlar doyasıya eğlendiler.