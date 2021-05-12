DAÜ’de “Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı” açıldı

DAÜ Teknik İşler Müdürlüğü ile Proje İşleri Müdürlüğü’nün destek verdiği projede, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü de mekanın tüm iç mekan tasarımını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Turizm Fakültesi hakkında bilgiler vererek, açılışını yaptıkları mekanın hem öğrencilerin bar ve kafe yönetimi konularını uygulayabilecekleri hem de akademik ve yönetsel personelin bir araya gelebileceği bir mekan olacağını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Turizm Fakültesi çatısı altında açılan Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı’nın, öğrencilerin uygulama yapması ve alana yetişmesi bakımından son derece önemli olduğunu belirtti.



Açılış konuşmalarının ardından projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.