DAÜ’de özel eğitim üzerine seminer

Disleksinin tanımı, bilişsel ve dilsel faktörlerle ilişkisi, erken dönem belirtileri, alınacak önlemler ve müdahaleleri kapsayan ilk semineri DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Baydık; Engelli Hareketine Bakış başlıklı ikinci semineri ise Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı Uzm. İdil Seda Ak verdi.



