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DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası töreni

“Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu panel ve anma töreni, bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası töreni

“Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu panel ve anma töreni, bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:21
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası töreni

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) iş birliğinde düzenlenen törenin açılışı saat 09.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer aldı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’in yanı sıra, dernek temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın kurucusu olduğu Elazığ İzzet Paşa Vakfı, Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkilileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

BRT 3 ve DAÜ TV tarafından canlı yayımlanan tören, Türkiye ve Azerbaycan’dan da izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile DAÜ-ATAUM’un Haziran ayından beri hazırlıklarını ortak olarak sürdürdükleri panel, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Panelin açılış konuşmasını DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk yaptı.

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Ardından Kumsal Baskını’nda eşi ve çocukları katledilen Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu,  Elazığ Belediye Başkanvekili Mehmet Güder, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri törende konuşma yaptı.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu başkanlığındaki iki oturum ile devam etti.

Panelde; Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ta Türklere Yapılan Katliamlar”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan “Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Biyografisi”, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora “Neden 21 Aralık 1963”, (E) Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç “Rum Yunan İkilisinin ENOSİS Soykırımı ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşımı”, Prof. Dr. Necip İlhan “İzzetpaşa Vakfı ve Tbp. Binbaşı Nihat İlhan ve Hizmetleri”, Eski Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen “Kritik Bir Gece”, Öğr. Gör. Süheyla Göktürk, “Ziyaretçilerin Gözüyle Barbarlık Müzesi” konulu bildirimlerini sundu.

Öğleden sonra yapılan özel oturumda ise Devlet Sanatçısı Mustafa Turan, Elazığ Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payan ve Karikatürist Osman Suroğlu yer aldı.

BARBARLIK MÜZESİ’NDE ANMA TÖRENİ YAPILACAK

DAÜ’nün Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Programı kapsamında icra edeceği diğer program ise yarın saat 10.30’da, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde yapılacak.

Son Güncelleme: 23.12.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
DaüMilli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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