DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenleniyor

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Programı kapsamındaki faaliyetler, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, BRT’nin de canlı olarak yayınlayacağı “Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu panel ile başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile DAÜ-ATAUM’un Haziran ayından beri hazırlıklarını ortak olarak sürdürdükleri panel, 09:30’da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Panel, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Kumsal Baskını’nda eşi ve çocukları katledilen Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’nun açılış konuşmaları ile protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Sofuoğlu başkanlığındaki iki oturum ile devam edecek.

Büyükelçi de Katılacak

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve üst düzey askeri yetkililerin de katılacağı panelde; Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ta Türklere Yapılan Katliamlar”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan “Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Biyografisi”, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora “Neden 21 Aralık 1963”, (E) Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç “Rum Yunan İkilisinin ENOSİS Soykırımı ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşımı”, Prof. Dr. Necip İlhan “İzzetpaşa Vakfı ve Tbp. Binbaşı Nihat İlhan ve Hizmetleri”, Eski Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen “Kritik Bir Gece”, Öğr. Gör. Süheyla Göktürk, “Ziyaretçilerin Gözüyle Barbarlık Müzesi” konulu bildirimlerini sunacak.

Öğleden sonra yapılacak olan özel oturumda, Devlet Sanatçısı Mustafa Turan, Elazığ Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payan ve Karikatürist Osman Suroğlu yer alacak. Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın kurucusu olduğu Elazığ İzzet Paşa Vakfı ile Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkililerinden oluşan yaklaşık kırk kişilik bir grup, anma etkinliğinde yer almak üzere KKTC’ye gelecekler. Elazığ Bizim Külliye Dergisi de Aralık ayında yayınladığı 82. sayısını “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Edebiyatı” konusuna ayırdı ve Kuzey Kıbrıs’tan birçok edebiyatçı ve tarihçinin yazılarına yer verdi. Söz konusu özel sayının, panelde katılımcılara da dağıtılması planlandı. Karikatürist Osman Suroğlu’nun Kıbrıs ile ilgili olarak hazırladığı karikatürler, fotoblok baskı şeklinde hazırlanarak panel günü DAÜ Merkezi Derslikler Binası’nda sergilenecek. Ayrıca DAÜ öğrencilerinin Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ne ait müze ve şehitlikleri tanıtan proje çalışmaları da panel salonunda katılımcılara sunulacak.

Barbarlık Müzesi’nde Anma Töreni Yapılacak

DAÜ’nün Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Anma Programı kapsamında icra edeceği diğer program ise, 24 Aralık 2019 Salı günü, saat 10:30’da, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde yapılacak. Üst düzey devlet protokolünün katılımının beklendiği anma törenine ayrıca, Bnb. Nihat İlhan’ın aile üyeleri, çocukları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Necip İlhan, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve panel için Türkiye’den gelen misafirler de katılacak.