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DAÜ’de Koop Market hizmete girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP) bünyesinde faaliyet kurulan DAÜ yurtlar bölgesindeki DAÜ-KOOP MAR isimli market düzenlenen törenle hizmete açıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:00
DAÜ’de Koop Market hizmete girdi

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana da, DAÜ markasının kooperatifçilik ile birleşerek, Gazimağusa’ya hizmet noktasında güzel işler yapacağına inanç belirtti. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, kooperatiflerin genel olarak birçok sorunun çözümünde önemli rol oynayacağına inandığını ifade ederek, marketin hayırlı olmasını diledi.

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DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, kooperatifçiliğin dayanışma ve yardımlaşma demek olduğunu belirterek, marketin hayırlı olmasını temenni etti. 

DAÜ-KOOP Genel Sekreteri Hüseyin Tabur, üyelerin desteği ile açılan marketin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. DAÜ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı ve DAÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürü Hasan Kavaz da, amaçlarının, her üyeye ve öğrenciye uygun fiyatlı, kaliteli alışveriş imkânı sağlamak olduğunu kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 14:53
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