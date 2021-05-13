DAÜ’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun da yer aldığı protestoda öğrenciler pankartlarla slogan atarak DAÜ’de yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. İşçioğlu, “DAÜ Rektörlüğü olarak Filistinli öğrencilerimizin acısını derinden paylaşıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Evrensel barışın ne kadar önemli olduğunu bu olaylarla birlikte bir kez daha anladık” dedi.



Mustafa, “Nefesimizin sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar direniş göstermeye devam edeceğiz. Herkes bilsin ki Kudüs Filistin devletinin kutsal ve ezeli başkentidir. Bu amaca ulaşana kadar direnişimizi ve ayaklanmamızı devam ettireceğiz” dedi.

