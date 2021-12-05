DAÜ’de “ilk Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla Mücadele” eğitimi verildi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitim, DAÜ Turizm Fakültesi seminer salonunda teorik ve uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay’ın da hazır bulunduğu seminerde, eğitimler KKTC Sivil Savunma Teşkilatı eğitmenleri Hasan Özboltaşlı, Osman Demirli ve Savaş Güneş tarafından verildi.

Kaza ve acil durumlar sonrasında yaşanabilecek olaylara karşı uygulamalı ilk yardım eğitimi kapsamında, öğrencilerin bu tür olaylara karşı bilinçli şekilde yaklaşılması amaçlandı. İlk yardım eğitimlerinde, yaralanmalar ve acil sağlık sorunları durumlarında kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Kaza ve yaralanmalardan dolayı meydana gelen ölümleri ve kalıcı sakatlanmaları asgariye indirmek için ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edilen seminerde, ölümlerin yüzde 10’unun kazaların ilk beş dakikası içerisinde meydana geldiğine işaret edildi.



Yangın ve yangınla mücadele için yapılması gerekenlerin de anlatıldığı söz konusu seminerde teorik eğitimin ardından öğrencilerin yangına müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından kontrollü olarak yakılan ateşe eğitmenler kontrolünde yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Etkinlik sonunda KKTC Sivil Savunma Teşkilatı çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür belgesi, etkinliğe katılanlara ise katılım belgesi verildi.