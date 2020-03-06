DAÜ’de görkemli Sudan ve Lübnan gecesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Ofis ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel uluslararası öğrenci geceleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Farklı ülkelerden ve kültürlerden ülkemize gelen öğrencilerin kaynaşması ve geleneklerini tanıtması amacıyla düzenlenen uluslararası gecelerde DAÜ’nün Sudanlı ve Lübnanlı öğrencileri doyasıya eğlendi ve unutulmayacak bir gece yaşadı. Uluslararası gecelere, çok sayıda Sudanlı ve Lübnanlı öğrencinin yanı sıra, farklı ülkelerin öğrenci gruplarından da öğrenciler otobüslerle gelerek katılım sağladı. Etkinlikler kapsamında katılımcılara Sudan ve Lübnan’a özgü kokteyl ve yöresel yemek ikramında bulunuldu. Sudan ve Lübnan fotoğraflarının yer aldığı sergi salonu da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Sudan Gecesi

DAÜ’nün uluslararası kültür geceleri, Sudan Gecesi ile başladı. Gecede Sudan hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve Sudanlı Öğrenciler Birliği üyeleri tarafından Sudan gelenekleri tanıtıldı. Sudanlı öğrenciler ülkelerindeki durumun değişmesi gerektiğini “The Sudanese Revolution – Sudan Devrimi” başlıklı bir tiyatro oyunu ile sahneye yansıttı. Sudan’ın ünlü sanatçılarından Amjad Shaker de geceye katılanlar arasındaydı. DAÜ’lü öğrenciler Shaker’in şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi ve partilerde veya kutlamalarda yaptıkları geleneksel “Jabana” danslarını sergiledi.

Sudanlı Sanatçıdan DAÜ Rektör Vekiline Ziyaret

Sudan Gecesi öncesi Sudanlı sanatçı Amjad Shaker Uluslararası Ofis yetkilileri ve DAÜ Sudan Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed Abdulvahab eşliğinde DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i makamında ziyaret etti. Sudanlı sanatçı DAÜ’nün göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Vekili Prof. Dr. Demirel’e teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Demirel ise sanatçıya DAÜ hakkında bilgiler vererek hediye takdiminde bulundu.

Lübnan Gecesi

DAÜ Lübnanlı Öğrenciler Birliği üyeleri farklı kültürlerden öğrencileri gecelerinde ağırladı. “Tabouleh”, “Humous” ve Lübnan’a özgü pek çok farklı geleneksel tatların ikram edildiği gecede, öğrenciler geleneksel “Dabkeh” danslarını sergiledi. Ülkelerini tanıtmak amacıyla kısa bir video gösterisi gerçekleştiren DAÜ Lübnanlı Öğrenciler Birliği, kültürlerini ve geleneklerini tanıttı. Ülkelerindeki problemleri ortaya koyan bir tiyatro oyunu da sergileyen Lübnanlı öğrenciler, Tony Attieh Elie, Attieh Houssam, Rouay Heb, Anthony Karam’ın seslendirdiği Arapça şarklılarla doyasıya eğlendi.