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Daü’de Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

10 Ekim 2021 Pazar 14:15
Daü’de Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek için öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla “KKTC Yeşile Boyanıyor, Yeşil Giy, Yeşil Işık Yak” adlı etkinlik gerçekleştirilerek, yeşil kıyafetlerle gökyüzüne yeşil balonlar uçuruldu.


ÇEVRİM İÇİ PANEL YAPILDI
Aynı gün içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Handan Tüzün moderatörlüğünde “21. yy’da Serebral Palsi’ye Bakış” adlı çevrim içi panel yapıldı.

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Panelde, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel “Serebral Palsi’de Klasifikasyon ve ICF’e göre Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”,  DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer  “Serebral Palsi’li Bireylerde Aktivite ve Katılımın Değerlendirilmesi”, Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt “Serebral Palsi’de Dinamik Ortezlerin Seçimi ve Aktivite ve Katılıma Etkisi”,  Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ise “Serebral Palsi’de Fiziksel Aktivitenin Önemi” sunumları yer aldı. 

 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 14:35
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