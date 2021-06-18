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DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun organizasyonunda DAÜ’de  3. Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi (DAÜTOK), gerçekleştirildi. 

18 Haziran 2021 Cuma 15:00
DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl “Gelişen Dünyada Kardiyovasküler Cerrahiye Multidisipliner Yaklaşımlar” temasıyla çevrim içi  yapılan kongreye, dünya çapında tanınmış ve alanında uzman bilim insanları, tıp öğrencileri ile hekimler katıldı. Kongrede yer alan en iyi sunumlar jüri tarafından ödüllendirildi. Kongre kapsamında tıp ve sağlık alanındaki güncel konular tartışılırken, aynı zamanda klinik beceri ve yaratıcılığı teşvik eden atölye çalışmaları da yapıldı. 

Kongrenin açılış konuşmaları, Kongre Başkanı Ayçin Buse İzzettin, DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Kağan Ali Kolsarıcı, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora tarafından gerçekleştirildi.

İzzettin, konuşmasında, bu yılın sağlık çalışanlarının değerinin bir kez daha anlaşıldığı  bir yıl olduğunu dile getirerek, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. 

Kolsarıcı ise, kongreye 30 farklı ülkeden 450 öğrencinin katıldığını belirterek, bunun gurur verici olduğunun altını çizdi. Kolsarıcı, kardiyovasküler cerrahi ile ilgili yapılan çalışmaların umut verici olduğunu dile getirdi.
 
Prof. Dr. Gökçora, kongrede incelenecek olan konuların bilimsel verilere dayandırılarak  sağlam temeller oluşturulduğunu vurguladı. 

Gökçora, kardiyovasküler cerrahide yenilikçi yaklaşımların önemini vurgulayarak, kongrenin verimli geçmesini temenni etti ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. 

Açılış konuşmalarının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Köksal “Mitral Kapak Cerrahisinde Güncel ve Gelecek Trendler” konusunda sunum gerçekleştirdi. 
İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Profesörü Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos “Kalangos Vakfı ve Kalp ve Damar Cerrahisinin Dünyadaki Çocuklara Ulaştırma Süreci” konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Kongrede ayrıca Uzm. Dr. Murat Kınıkoğlu “Vegan Beslenme ve Kalp Rahatsızlıkları” konusunda,  Dr. Toniya Singh ise “Kadınlarda Kalp Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Bilgi ve Gelişmeler” konusunda sunum gerçekleştirdi.

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Kongre sürecinde ana konuşmacıların gerçekleştirdiği sunumların yanı sıra, oturumlarda alan uzmanları tarafından sunumlar, tıp öğrenci sunumları ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. 
Dr. Ayşe Atasoylu ve Dr. Mariyam Sohail tarafından “Mindfluness”, Prof. Dr. Kaya Süer tarafından “Aşı Çalışmalarının Bilinmeyen Yüzü”, Prof. Dr. Axel Würz tarafından “Kabul Terapisine Giriş”, Dr. Ülvan Özad tarafından “Sağlıkta İşaret Dilinin Önemi” ve “Kardiyovasküler Cerrahide Nanoteknoloji Gelişmeleri”, Prof. Dr. Hakan Gündüz ve Dr. Günay Yolcu tarafından “Let’s Improve Our Posture” atölye çalışması gerçekleştirildi. 
Bilimsel programa ilave olarak, Almanca, Fransızca, Satranç Turnuvası ve Kahoot yarışı gibi sosyal atölye çalışmaları da düzenlendi. 

 

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Son Güncelleme: 18.06.2021 15:26
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