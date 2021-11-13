DAÜ’de Cumhuriyet koşusu gerçekleştirildi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, koşu, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49 ve 50 yaş üstü olmak 4 kategoride gerçekleştirildi.

Koşuya, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.

Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara madalyaları verildi.

Öte yandan “II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu”nda özel ödüller de verildi.

En genç koşucu özel ödülünü Ersencan Akbaşak, en olgun erkek özel ödülünü Hasip Hasipoğlu, en olgun kadın ödülünü Gülserek Dayanık aldı.

Tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.





