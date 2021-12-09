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DAÜ’de “Akademik Ünvan Belge Takdim Töreni”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020 ve 2021 yılları içerisinde yeni akademik unvanları onaylanan ve kadroya atanan akademisyenleri için belge takdim töreni düzenlendi.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:30
DAÜ’de “Akademik Ünvan Belge Takdim Töreni”

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, rektör yardımcıları Senato üyeleri akademisyenler ve aileleri katıldı.

Törende 30 akademisyene yardımcı doçent, 32 akademisyene doçent ve 27 akademisyene de profesörlük unvan belgeleri takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, yeni unvanlarını alan tüm akademisyenleri tebrik etti. 

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Takdim edilecek belgelerin, akademisyenlerin gelişimlerinin bir sembolü olduğuna işaret eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün eğitim alanında iddialarını kaliteli eğitim verme anlamında sürdürürken, aynı zamanda araştırma ve topluma hizmet konularında da önemli görevler üstlendiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün Times Higher Education, US News ve QS Stars gibi objektif uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından, alınan atıf sayısı ve yapılan akademik yayınlar alanında ön sıralarda gösterildiğini vurgu yaparak, KKTC’de en ön sırada ve Türkiye’de ise ikinci sırada yer alma başarısının da tesadüf olmadığının altını çizdi. 

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün her zaman kendisini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.


 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 12:37
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