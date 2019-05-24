DAÜ’de Acil Sağlık Hizmetleri gündemli iki etkinlik

KKTC 2. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri ve İlkyardım Sempozyumu” Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) gerçekleştirilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00’da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yapılacak ambulans rallisinde senaryolarla belirlenmiş vakalara yönelik müdahalelerde bulunulacak. Amaç, verilen görevleri hızlı değil, hatasız yapmak olacak.

“Acil Sağlık Hizmetleri İlkyardım Sempozyumu” ise 28 Mayıs Salı günü saat 09.00’da başlayacak, “Travma Hastasına İlk Yaklaşım”, “Kalp Krizi”, “Hastanelerde Acil Servislerin Durumu” gibi birçok başlıkta sunumun yapılacağı sempozyum 29 Mayıs çarşamba günü tamamlanacak. Çarşamba gün ödül töreni de olacak.

Paramedik Derneği ve Kıbrıs Türk Paramedikler katkı koyduğu sempozyum Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda olacak

Öte yandan sempozyum kapsamında kurslar da verilecek. Pazartesi günü “Triaj ve TYD/İKYD”, salı günü “EKG ile USG ile Damaryolu”, çarşamba günü ise “Hasta Taşıma ve Stabilizasyon ve Havayolu” kursları verilecek.

Kurslar hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 0533 844 48 99 numaralı telefon aranabilecek veya simay.sertbay@emu.edu.tr mail adresinden bilgi alınabilecek.