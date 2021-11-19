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DAÜ’de açık hava film gösterimi düzenlendi

19 Kasım 2021 Cuma 16:45
DAÜ’de açık hava film gösterimi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema Kulübü ve İletişim Fakültesi’nin desteği ile, pandemi sebebiyle uzun zamandır beraber film izleyemeyen sinemaseverler açık hava film gösteriminde buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sinema salonlarının pandemi sebebi ile uzun zaman kapalı kalması, kısıtlamaların azaltıldığı günlerde ise sağlık riski nedeni ile kalabalık gruplar halinde film izleyemeyen DAÜ’lü öğrenciler, açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.

İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen gösterimde, başrolünde Natalie Portman’ın yer aldığı, Altın Küre ve Akademi ödüllü Black Swan (Siyah Kuğu) filmi izleyici ile buluştu.

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YRD. DOÇ. DR. BOĞAÇ: “DAÜ SİNEMA KULÜBÜ YENİ AKADEMİK YILDA, YENİ PROJELERİYLE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR”

DAÜ Sinema Kulübü danışmanı Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, araya giren pandemi sürecinde kulüp aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak güncel şartlar dahilinde aktivitelerini tekrar canlandırmaya başladıklarını söyledi.

“Açık Hava Sineması konseptini hayata geçirmek, uzun bir zamandır arzuladığımız bir çalışmaydı” diyen Yrd. Doç. Dr. Boğaç, hava koşulları el verdikçe ve özellikle bahar döneminde, kampüs içinde düzenli film gösterimlerini organize etmeye devam belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Boğaç, ayrıca Gazimağusa surlar içinde yer alacak daha geniş kapsamlı açık hava film gösterimleriyle de Kıbrıslıların sosyal yaşamının ve kamusal alan katılımının merkezinde yer alan 1950’li yıllardaki kolektif ve nostaljik film seyir deneyimlerini tekrar canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade etti.  

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Son Güncelleme: 20.11.2021 02:17
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