Daü: “unırank’a Göre Daü, Kıbrıs’ın En İyi Üniversitesi”

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), merkezi Avustralya olan uniRank adlı kuruluşun sıralamasında, Kıbrıs’taki 43 yükseköğretim kurumu arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, uniRank’ın Kıbrıs üniversite sıralamasında birinci sırada yer alan üniversite DAÜ oldu. İkinci sırada, Güney Kıbrıs’tan University of Cyprus’un; üçüncü sırada ise University of Nicosia’nın yer aldığı belirtildi.

Söz konusu sıralamada üniversitelerin bizzat kendileri tarafından sunulan verilerden ziyade, bağımsız web bilgi kaynakları tarafından sağlanan geçerli, tarafsız ve etki altında kalmayan web ölçütlerinin kullanıldığı ve en iyi Kıbrıs üniversitelerinin akademik olmayan bir lig tablosunun sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.



DAÜ’nün Times Higher Education ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ShanghaiRankings sıralamalarında da başarılı sıralarda yer aldığı belirtildi.DAÜ açıklamasında, Sydney-Avustralya merkezli UniRank’ın, 200 ülkede resmi tanınırlığı olan 13 bin 600’ün üzerinde üniversite ve kolejin değerlendirme ve sıralamasını içeren, dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğrenim rehberi ve araştırma motoru olduğu bilgisi de yer aldı.(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI