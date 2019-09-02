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Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası endüstri mühendisliği konferansına ev sahipliği yapıyor.

Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası endüstri mühendisliği konferansına ev sahipliği yapıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası endüstri mühendisliği konferansına ev sahipliği yapıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle, “Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE 2019)” başlıklı ve bu yılki teması “Dijital Karışıklık Çağında Endüstri Mühendisliği Uygulamaları” olan uluslararası konferansın açılış töreni bu sabah Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ile Konferans Eşbaşkanı ve DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Bünyesinde, “6th Global Conference on Engineering and Technology Management (GCETM)“, “4th Global Conference on Industrial Engineering (GCIE)” ve “5th Global Conference on Healthcare Systems Engineering and Management (GCHSEM)” başlıklı uluslararası üç konferans dizisini bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri mühendisliği alanındaki yenilikleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları uluslararası bir forum oluşturuyor.

DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterilmesiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır, konferansa katkıda bulunan tüm katılımcılara ve sponsorlar Elginkan Vakfı, Meydan İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yapı Türk, Albaraka Türk, Ias Canias ve Necat & Zorlu firmalarına teşekkür etti.

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Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise konferans sonuçlarının bilime katkıda bulunacağını ifade ederek, katılımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları süre zarfında tarihi yerleri de gezmeleri tavsiyesinde bulundu. DAÜ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) ve ShanghaiRanking listelerinde yer alan bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek, üniversite olarak devlet kurumlarıyla el ele toplumun gelişimine büyük katkı koyduklarının altını çizdi.

Konferansın açılış sunumunu DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ve açılış sunumunun ardından paralel oturumlara geçildi.

Yarın da paralel oturumlarla devam edecek konferansta sunulmak üzere kabul edilen makaleler, uluslararası yayınevi Springer Nature tarafından “Lecture Notes in Industrial Engineering and Management” isimli kitapta basılacak. Necat & Zorlu Ltd’in desteklediği konferans hakkında daha detaylı bilgi https://www.gjcie.org/ adresinden edinilebilir.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

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