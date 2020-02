Daü-sen, Rektör Seçimi, Daü’nün Önünü Açacağını Belirterek Rektör Vekili Demirel’e Başarılar Diledi

Lefkoşa, 20 Şubat 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), rektör seçiminin DAÜ’nün önünü açacağını belirterek, rektör vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’e başarılar diledi.

DAÜ-SEN, tüm yaşananların üniversiteye zarar vermeden sonlanması için ellerinden geleni yaparak, demokrasiyi korumayı başarmış olduklarına inandığını söyledi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatörlerinin çoğunluğunun bir yıldır kendilerinin de dile getirdiği sorunları görüşmek üzere olağanüstü senato toplantısı talep ettikleri ve rektörün üniversiteyi iyi yönetemediği ve ciddi sorunları görmezden geldiğinin tüm DAÜ paydaşlarının ortak görüşü olduğunu belirtti.

DAÜ-SEN, senatörlerin, rektörlüğün ve üniversitenin durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı talebinden sonraki süreci yakından takip ettiklerini ve tüm taraflarla dolaylı ve doğrudan istişare kurarak sürecin doğru, demokratik ve uzlaşı zemininde sona ermesi için çaba harcayarak, uzun ve yorucu bir mesai yaptıklarını kaydetti.



Rektörün geçen günkü açıklamasında her şeye rağmen demokrasiye şans bırakan bir mesaj verdiğini dile getiren DAÜ-SEN, “Vakıf Yöneticiler Kurulu ise cevabi yazısıyla Senato'nun iradesi ile demokrasi geleneklerimize bağlı olacağını açıklamıştır. Bu aşamada Rektörün oluşan durumu doğru okuyarak istifa etmesi olgun bir adımdır. DAÜ yeniden rektör seçimine giderek yoluna devam edecektir. Nitekim Senatomuzun kararı da bu yöndedir. Seçim sonlanana kadar vekaleten rektörlük görevi yürütecek Prof.Dr. Hasan Demirel'e başarılar dileriz” dedi.DAÜ-SEN açıklamasına şöyle devam etti;“Bazı gazetecilerin ve yorumcuların "DAÜ'de felaket' yazılarını şaşkınlıkla karşılamaktayız. DAÜ demokratik bir kurumdur. Demokrasinin gereği seçimler, istifalar, grevler olur ve kurum yoluna devam eder. DAÜ'nün en iyi üniversite olmasının nedeni bu demokratik ortamıdır. DAÜ'de bölüm başkanından dekana ve yüksek okul müdürüne kadar herkes seçimle başa gelir. Her seçim heyecanlı olur. Her seçilen, sendikamızın, senatomuzun, Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun denetimine tabidir. Sendikamızın görevlerinin başında bu gelir. Her seçilen hesap vermek ve gerektiğinde istifa edip yeni bir seçimin önünü açmakla mükelleftir. Buna alışık olmayanlar ise yaşananları felaket olarak göstermektedirler. Bu felaket değil herhangi bir Batı üniversitesinde sürekli yaşanandır. Seçim yeni bir başlangıçtır”(AK/FEZ)