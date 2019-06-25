Daü-sem Yaz Kursları Başlıyor

Lefkoşa, 25 Haziran 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Yaz Kursları temmuz ayında başlıyor. Çocuklar için gerçekleştirilecek olan “Çocuklara Yönelik Yaz Okulu 2019” programı sivil toplum örgütlerinin katkı ve destekleri ile düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Mağusa Suriçi Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Taşkent Doğa Parkı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu gibi sivil toplum örgütü ve kurum, kuruluşların da destek verdiği ve sosyal medya hesaplarından duyurduğu DAÜ-SEM yaz okulu programları, DAÜ eğitmenleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek.

DAÜ açıklamasına göre, bu program, katılımcılara yaş grubuna yönelik müzik ve gelişim eğitimleri gibi farklı konularda kendilerini geliştirme, farkındalık sahibi olma ve bilinçlenme imkanı sunuyor. Ayrıca eğlenerek oyunların oynanacağı, yaratıcılık ve gözlem yeteneklerinin gelişeceği, yaş grubuna yönelik görsellerin gösterileceği, keşif yeteneklerinin farklı yönlerini tanımlayabilecekleri bir yaz okulu programı çocuklarla buluşuyor.

Bilinçli ve farkındalık sahibi etkin bireyler temalı “Çocuklara Yönelik Yaz Okulu 2019”, 7-12 yaş grubundaki çocuklar için yapılacak. 1-5 Temmuz, 8-12 Temmuz, 15-19 Temmuz ve 22-26 Temmuz tarihlerinde farklı temaların da daha sonra programa ekleneceği yaz okulu, farklı sivil toplum örgütlerinin ve üniversite eğitmenlerinin bir arada düzenlediği bir program olarak gerçekleştirilecek. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara öğünler DAÜ tarafından karşılanacak. Bu faaliyette çocukların gelişimi için çeşitli eğlenceli ve eğitici aktiviteler yer alacak.



KAYITLAR ALINIYORAyrıca, şu an kayıt alınmakta olan ve ilk kez düzenlenecek “Ön-Tıp Yaz Okulu” da DAÜ-SEM’in eğitim programları arasında bulunuyor. Tıp okumak isteyen liseli öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen bu yaz okulu da DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek. 1-14 Temmuz 2019 tarihlerinde hafta içi yapılacak olan ve tıp öğrenimi öncesi akademik keşif ve akademik anlamaya yönelik olan bu yaz okulunda eğitim dili İngilizce olacak.Temmuz ayının son iki haftasında yarım gün olacak ve içerikleri farklı şekilde tasarlanmış yaz okulları da olacak. Yunanca Kursu 1. Seviye ve 2. Seviye, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar, Almanca, Mesleğe Yönelik Farklı Seviyelerde İngilizce Kursları ve ALES Kursu da yaz okulu programında yer alıyor. Yaz okulu kayıtları DAÜ-SEM’in web sitesinden de (https://sem.emu.edu.tr/tr) yapılabiliyor.(HÖ) FOTOĞRAFLI