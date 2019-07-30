Daü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan Yeni Ön Lisans Programı

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019- 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ortopedik Protez ve Ortez Ön Lisans Programı’na da ilk kez öğrenci alacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, YÖDAK ve YÖK onaylı yeni bölümde yüksek öğretim kriterlerine uygun olarak oluşturulmuş 2 yıllık müfredat süresince temel sağlık, mühendislik bilim dersleri ile protez ortez uygulamalarına ait teorik, uygulamalı dersler ve klinik staj eğitimleri ile interaktif bir eğitim ve öğrenim süreci geçirilecek.



Programın amacı, çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortez uygulamalarında klinik karar verme sürecine katkı koyan, tasarım, yapım ve uygulama konusunda yetkin protez ortez teknikerleri yetiştirmek.Bu bölümden mezunların protez-ortez atölyesi bulunan özel ve devlet hastanelerinde, üniversitelerde ve özel protez ortez atölyelerinde çalışabileceği ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da olduğu kaydedildi.(GÖZ/GÜL)