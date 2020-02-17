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Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 17 Şubat 20 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün önünü açacak ve kendilerine yakışan tek adımın, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim süreci olduğuna vurgu yaparak, DAÜ’ye yakışır bir seçim sürecinin VYK tarafından resmi olarak başlatılması durumunda, görev süresi 2021 Haziran ayında dolacak olmasına rağmen üzerine düşeni yaparak, sürecin önünü açmak için istifa edeceğini açıkladı.  

Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 17 Şubat 20 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün önünü açacak ve kendilerine yakışan tek adımın, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim süreci olduğuna vurgu yaparak, DAÜ’ye yakışır bir seçim sürecinin VYK tarafından resmi olarak başlatılması durumunda, görev süresi 2021 Haziran ayında dolacak olmasına rağmen üzerine düşeni yaparak, sürecin önünü açmak için istifa edeceğini açıkladı.  

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:34
Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
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Lefkoşa, 17 Şubat 20 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün önünü açacak ve kendilerine yakışan tek adımın, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim süreci olduğuna vurgu yaparak, DAÜ’ye yakışır bir seçim sürecinin VYK tarafından resmi olarak başlatılması durumunda, görev süresi 2021 Haziran ayında dolacak olmasına rağmen üzerine düşeni yaparak, sürecin önünü açmak için istifa edeceğini açıkladı.  

Osam, tüm DAÜ çalışanlarından beklentisinin, bugüne kadar yerleşmiş “Rektör’ün seçimle işbaşına gelmesi” teamülüne sahip çıkmaları olduğunu vurguladı.

Osam Rektörlük görevi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlayacağınız üzere üniversitemizde çalışanların bir gecede işten çıkarılmış olduğu, özlük haklarının geriletildiği, maaşların kesildiği, DAÜ-SEN’in kurumsal ve yöneticilerinin kişisel elektronik posta hesaplarının bile kapatıldığı veya engellendiği, çalışma barışının dinamitlendiği ve Toplu İş Sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırıldığı bir dönemin ardından, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın oylarıyla gelmiş bulunduğum Rektörlük görevinde vekillik dönemi hariç 3 yılı aşkın bir süreyi doldurmuş bulunmaktayım. Görevde olduğum sürece demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, emeğin en yüce değer olduğuna olan sarsılmaz inancım doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsedim.”

Bu anlayış doğrultusunda önceki dönemde işten çıkarılmış meslektaşlarının işlerine geri alınmalarını sağladığını, gerek vekillik, gerekse seçilmiş Rektör olarak yürüttüğü görevi süresi boyunca kurumda çalışan bireylerin hiçbirinin özlük haklarında herhangi bir gerileme yaşatmadan, hatta üniversitenin imkanlarının elverdiği ölçüde kesintiye uğratılan özlük haklarının düzeltilmesini sağlamanın onurunu yaşadığını ve hiçbir çalışanın hakkının yenmesine izin vermediğini söyleyen Osam, gelinen aşamada siyasilerin ve bazı çevrelerin girişimleriyle DAÜ’nün artık geçmişte kaldığı düşünülen karanlık günlerine sürüklenmek istendiğini savundu.

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Osam, aylardır baskı ve itibarsızlaştırılma altında çalışmaya devam ederken, Üniversiteye bu kadar yıldır emek vermiş çalışanlar olarak Üniversitenin “Eski Oyunlar ve Yöntemlerle” geri götürülmesine izin verme lüksü olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Osam şöyle devam etti:

“Bu bağlamda kurumumuzun kaosa sürüklenmesini önlemek, Magna Carta Universitatum’a atmış olduğum imza ile demokrasi ve evrensel değerlerin Üniversitemizde kökleşmesini sağlamak ve Üniversitemizin önünü açmak adına değerli Senatörlerimize açık çağrımdır:

Gelinen aşamada DAÜ’nün önünü açacak ve bize yakışan tek adım, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim sürecidir. Bunun tarihinin belirlenmesi ve sürecin başlatılması için gerekli adımları atmak siz değerli Senatörlere düşmektedir. DAÜ’ye yakışır bir seçim sürecinin VYK tarafından resmi olarak başlatılması durumunda, üzerime düşeni - sürem 2021 Haziran ayında dolacak olmasına rağmen - yapacağımı ve sürecin önünü açmak için istifa edeceğimi saygılarımla bilginize getiririm.

Tüm DAÜ çalışanlarından beklentim bugüne kadar yerleşmiş olan, Rektör’ün seçimle işbaşına gelmesi teamülüne sahip çıkmalarıdır.”

(TUĞ/HA)

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