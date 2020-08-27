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Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ programlarına geçen yıla göre % 26 daha fazla öğrencinin yerleştiğini açıkladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:36
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ programlarına geçen yıla göre % 26 daha fazla öğrencinin yerleştiğini açıkladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Hocanın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili açıklamasını, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun DAÜ’ye yaptığı ziyaret sırasında yaptı.

Hocanın, Amcaoğlu’yla yaptıkları görüşme öncesindeki açıklamasında, DAÜ olarak önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizerek, DAÜ’nün tüm KKTC üniversiteleri arasında en fazla eşdeğer öğrencinin yerleştiği üniversite olduğunu belirtti. 

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Prof. Dr. Hocanın, yerleştirmeler sonucunda DAÜ’ye düşen görevin, gerekli önlemleri alarak öğrencilerin kayıt yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Hocanın, çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en öncelikli konu olduğunu da vurguladı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın günün anısına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na anı tabağı takdiminde de bulundu. 

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyeleri Ersun Kutup, Halil İ. Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Serhan Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

(HA)

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