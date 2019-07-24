banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101945
ALTIN
262.704
DOLAR
5.7229
STERLİN
7.1335
EURO
6.3747
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
Üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Taşpınar şehitleri yarın anılıyor
TAŞPINAR ŞEHİTLERİ YARIN ANILIYOR
Bakanlar Kurulu kararları..
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
banner307
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Daü Psikoloji Bölümü Öğrencileri Kuir Kıbrıs Derneği’nde Staj Yapabilecek

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıkları yönünde çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Bölümü’yle staj alanında anlaşma imzaladı.

Daü Psikoloji Bölümü Öğrencileri Kuir Kıbrıs Derneği’nde Staj Yapabilecek

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıkları yönünde çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Bölümü’yle staj alanında anlaşma imzaladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:54
Daü Psikoloji Bölümü Öğrencileri Kuir Kıbrıs Derneği’nde Staj Yapabilecek

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıkları yönünde çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Bölümü’yle staj alanında anlaşma imzaladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmayla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında staj programı başlatıldığı ve anlaşmanın üç yıllık olduğu ifade edildi.

banner317
Projeyle Kuzey Kıbrıs’ta lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahasının (LGBTİ+’ın) insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek hedefleniyor.

Stajın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine haklara erişim temelli dernek çalışmalarında deneyim kazanma fırsatı sunacağı ifade edildi.

Yapılan anlaşmanın Kuir Kıbrıs Derneği için çok önemli olduğunu vurgulayan Renklerin Çeşitliliği Proje çalışanı Erman Dolmacı, LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişiminin olması ve ayrımcılığın son bulması adına DAÜ gibi köklü kuruluşların desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanin kullandığı yenilik Micro Plus neştersiz gençleşme cihazı, 2019 yılında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor..
Dünyanin kullandığı yenilik Micro Plus neştersiz gençleşme cihazı, 2019 yılında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor..
Candan Erçetin Ve Kardeş Türküler Girne’de Sahne Aldı
Candan Erçetin Ve Kardeş Türküler Girne’de Sahne Aldı
Çevre Nobel Ödülü Alan Dr. Azharı F. M. Ahmed Konferans Verecek
Çevre Nobel Ödülü Alan Dr. Azharı F. M. Ahmed Konferans Verecek
Turizm Bakanı Üstel Ankara’da… Gündemde Tanıtım Ve Ulaşımla İlgili Konular Var
Turizm Bakanı Üstel Ankara’da… Gündemde Tanıtım Ve Ulaşımla İlgili Konular Var
Polis İle Arucad İş Birliği Protokolü İmzaladı
Polis İle Arucad İş Birliği Protokolü İmzaladı
KKTC'de izinsiz ikamet eden beş kişi tutuklandı
KKTC'de izinsiz ikamet eden beş kişi tutuklandı
Fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım çalışması
Fuar kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında yol bakım çalışması
Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Özbilgehan atandı
Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Özbilgehan atandı
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
İşad, Kıbrıs’ta Mülkiyet Sorunu Ve Maliyetlerinin Finansmanı, Maraş Ve Doğu Akdeniz’de Ekonomi Politikalarını İçeren Bir Dizi Etkinlik Düzenledi
İşad, Kıbrıs’ta Mülkiyet Sorunu Ve Maliyetlerinin Finansmanı, Maraş Ve Doğu Akdeniz’de Ekonomi Politikalarını İçeren Bir Dizi Etkinlik Düzenledi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim