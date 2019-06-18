Daü-pdram’ın Merkezi Cezaevi Çalışanlarına Yönelik Düzenlediği Eğitim Programı Tamamlandı

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 29 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında DAÜ-PDRAM tarafından cezaevi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim programı tamamlandı.
DAÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29-30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde “Kaygı ve Kaygı Bozuklukları” ve “Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Dürtüsellik” konularında düzenlenen seminerler, 6-9 Mayıs tarihlerinde “Sağlıklı ve Riskli Yönleriyle Ergenlik” ve “Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışları”, 13-14 Mayıs tarihlerinde “Madde Kullanımı ve Etkileri”, 22-23 Mayıs tarihlerinde “Öfke ile Başetme ve Şiddete Yönelik Farkındalık” ve 28-30 Mayıs tarihlerinde “Sağlıklı İletişim” konuları ile devam etti.
Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına 462 cezaevi çalışanı katılırken, eğitimi tamamlayan katılımcılara DAÜ-PDRAM tarafından katılım belgesi verildi.
(HUR/ÖK)