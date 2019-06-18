Daü-pdram’ın Merkezi Cezaevi Çalışanlarına Yönelik Düzenlediği Eğitim Programı Tamamlandı

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 29 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında DAÜ-PDRAM tarafından cezaevi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

DAÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29-30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde “Kaygı ve Kaygı Bozuklukları” ve “Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Dürtüsellik” konularında düzenlenen seminerler, 6-9 Mayıs tarihlerinde “Sağlıklı ve Riskli Yönleriyle Ergenlik” ve “Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışları”, 13-14 Mayıs tarihlerinde “Madde Kullanımı ve Etkileri”, 22-23 Mayıs tarihlerinde “Öfke ile Başetme ve Şiddete Yönelik Farkındalık” ve 28-30 Mayıs tarihlerinde “Sağlıklı İletişim” konuları ile devam etti.

DAÜ-PDRAM uzmanları tarafından verilen ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcıların bireysel iyilik halini desteklemek ve sağlıklı toplumsal yaklaşım becerilerine katkı koymak hedeflendi.

Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına 462 cezaevi çalışanı katılırken, eğitimi tamamlayan katılımcılara DAÜ-PDRAM tarafından katılım belgesi verildi.

(HUR/ÖK)



