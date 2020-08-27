Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “2020-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri arasında yerleşen öğrenci sayısını geçen yıla göre hem sayı, hem de yüzdelik bazda en fazla artıran üniversite olduklarını” açıkladı.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye toplam 1635 öğrenci yerleşti.

Açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversiteleri genelinde geçen yıla göre % 7.43’lük bir artış gerçekleşirken, DAÜ’ye yerleşen öğrenci sayısında % 26.06’lık bir artış olduğu ifade edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, konuyla ilgili açıklamasında, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Başta Üniversitemiz Tanıtım Komitesi ve Tanıtım Ofisi olmak üzere bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, 2020-2021 Akademik Yılı’nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

(ÖZ/HA)