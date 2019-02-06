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Daü, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği İle Eğitim Programı Başlattı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 8.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ - BTYO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ortaklığında “Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim Programları” başladı.

Daü, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği İle Eğitim Programı Başlattı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 8.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ - BTYO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ortaklığında “Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim Programları” başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Daü, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği İle Eğitim Programı Başlattı

Lefkoşa, 6 Şubat 19 8.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ - BTYO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ortaklığında “Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim Programları” başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, AB sponsorluğunda dün başlayan ve DAÜ BTYO’da yer alan sertifikasyon eğitimleri ücretsiz sunulacak ve kurs sonunda sertifika verilecek.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, mesleki eğitimi teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi ve bu unsurlara gerekçe yaratılmaması gerektiğini ifade etti.

Mesleki eğitimin hak ettiği değere kavuşması için orta eğitimden itibaren bilgi ve becerilere dayanan öğrenci yönlendirmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, ülkede yükseköğrenim kurumlarının çoğalmasının önemli olduğunu ancak mesleki eğitim açısından da bir dezavantaja dönüşmemesi için gereken tedbirlerin alınması konusunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu eğitim programları için detaylı bilgiye KTEMB merkez ofis telefonu: 223 93 45 ve KTEMB Gazimağusa ofis telefonu: 366 40 17’den ulaşılabilecek.

(YIL/FEZ)

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