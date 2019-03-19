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Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışması ödül töreni yarın saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.

Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışması ödül töreni yarın saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.

19 Mart 2019 Salı 10:00
Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın


Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışması ödül töreni yarın saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmiş olan ‘Kent-Savaş/Barış’ başlıklı kompozisyon yarışmasına KKTC genelinde toplamda 82 katılım oldu.
Türk Maarif Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa Türk Marif Koleji, Demokrasi Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokul, Bekirpaşa Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokul, Doğa International Schools ve English School of Kyrenia olmak üzere 9 okulun ilgi gösterdiği yarışmada savaşların, kentlerin gelişimini nasıl etkiledikleri ve değiştirdikleri irdelenerek, barışın, insan ve kentlerin gelişimindeki önemine vurgu yapıldı.
Yarışmaya katılan eserler, yarışma şartnamesinde ilan edilen seçici kurul tarafından, sınıf düzeylerine bakılmaksızın değerlendirildi. Toplamda 10 eser, oy çokluğu ile eşdeğer ödüle layık görüldü. Ödül alan öğrenciler şöyle:
“Nehir Karadağlı, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
Süleyman Eren Çelebi, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
Elif Ece Yaycı,Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
Poyraz Akdoğlu, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
Özde Taştan, Gazimağusa Türk Marif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi
Mevlüt Bilal Karakuş, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu,
Aras Çelik, Türk Maarif Koleji, 6. Sınıf Öğrencisi
İsmet Gürmen, Türk Maarif Koleji, 6. Sınıf Öğrencisi
Meliz Yurdaer, Türk Maarif Koleji, 8. Sınıf Öğrencisi
Derin Alemdar, Türk Maarif Koleji, 7. Sınıf Öğrencisi”
(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI


 

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