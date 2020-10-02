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Daü “iç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı Yök Ve Yödak Tarafından Onay Aldı

PROGRAM 2020-2021 AKADEMİK YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Daü “iç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı Yök Ve Yödak Tarafından Onay Aldı
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PROGRAM 2020-2021 AKADEMİK YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü altında açılan “İç Mimarlık” Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı’nın Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan  (YÖDAK )onay aldığı ve 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci alacağı duyuruldu.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı, 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim ve öğretim hayatına başlayacak.

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KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılma nedenleri ve buna bağlı olan stratejik hedeflerin çok boyutlu olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu hedeflerin en önemlisi, alanla ilgili araştırmaları ana dilde yüksek lisans öğrencilerine aktarmak ve akademik çalışmalar yaparak, kaynakları artırmaktır. Programın temel hedefleri; yüksek lisans öğrencilerinin disiplinlerarası bir çerçevede iç mimarlık ve ilgili alanlarda kuramsal çalışma yapmalarına olanak sağlamak yanında, onları kuram ve pratiği birbirine bağlayabilecek; iç mimarlık sorunlarını tanımlayacak; irdeleyecek ve alternatif çözümler üretecek bir düzeye getirmektir. İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı, iç mimarlık ve tasarım ile ilişkili disiplinlerden gelen, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere açık olacaktır. Bahsedilen programlar dışındaki tasarımla ilgili veya ilgi kurulabilecek bölümlerden mezun olan adaylar, bilimsel hazırlık dersleri alması koşulu ile programa kabul edileceklerdir”.

Adayların DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün minimum başvuru koşullarını sağlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, başvuru sırasında gerekli olan belgeler için https://grad.emu.edu.tr sayfasının ziyaret edilebileceği ve başvuruların aynı sayfadan yapılabileceği ifade edildi.

(ÖZ/ŞEB)

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