Daü Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nde Yeni Fizik Ve Kimya Lisans Programları

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Doğu Akdeniz Fakültesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) onayıyla bu yıl yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Fizik ve Kimya Bölümleri mezunları DAÜ’de veya diğer üniversitelerin Fen Bilimleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin başvuru koşullarını sağladıkları takdirde, yüksek lisans ve doktora çalışması yaparak akademik kariyer sahibi olabiliyor.

Fizik ve Kimya Bölümü mezunları, lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’na veya Pedagojik Formasyon Programlarına katılarak; kamu, özel sektör ve vakıf okullarında fizik veya kimya öğretmeni olarak da çalışabilme olanağına sahip.



Söz konusu programlarla ilgili detaylı bilgiye, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlarından, http://www.emu.edu.tr web sitesinden veya registrar@emu.edu.tr mail adresinden ulaşılabilir.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI