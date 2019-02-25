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Daü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Aqas Tarafından Akredite Edildi

Lefkoşa, 25 Şubat 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programı Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agencyfor Quality Assurancethrough Accreditation of Study Programs–Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından 6 yıllığına akredite edildi. İlgili kurum tarafından Üniversite Rektörlüğüne iletilen akreditasyon belgesi, cuma günü DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen küçük bir...

Daü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Aqas Tarafından Akredite Edildi

Lefkoşa, 25 Şubat 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programı Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agencyfor Quality Assurancethrough Accreditation of Study Programs–Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından 6 yıllığına akredite edildi. İlgili kurum tarafından Üniversite Rektörlüğüne iletilen akreditasyon belgesi, cuma günü DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen küçük bir...

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:36
Daü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Aqas Tarafından Akredite Edildi

Lefkoşa, 25 Şubat 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programı Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agencyfor Quality Assurancethrough Accreditation of Study Programs–Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından 6 yıllığına akredite edildi.
İlgili kurum tarafından Üniversite Rektörlüğüne iletilen akreditasyon belgesi, cuma günü DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen küçük bir törenle Fakülte ve Bölüm yetkililerine takdim edildi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, törende söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, elde edilen başarıdan onur ve gurur duyduklarını vurgulayarak başarının asla tesadüf olmadığını, her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti.
Törende; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker VancıOsam, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. SıtkıyaKuter ve Doç. Dr. Şefika Mertkan, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş de hazır bulundu.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 2005 yılından bu yana Eğitim Fakültesi bünyesinde hizmet vermekte olan Temel Eğitim Bölümü’nde, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans, Sınıf Öğretmenliği Lisans, Okul Öncesi Eğitim Tezli Yüksek Lisans ve Okul Öncesi Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere 4 farklı programda alanında yetkin, çağdaş öğretmen nitelikleri ile donanmış eğitimcilerin yetiştirildiğini belirtti.
Osam, Okul Öncesi Öğretmenliği programının 2016 yılında başlattığı AQAS akreditasyonu çalışmalarını 2018 yılında tamamlayarak akreditasyonu elde etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Akreditasyon çalışmaları süresince programda yürütülmekte olan teorik ve uygulamalı tüm derslerin, Avrupa Kalite Çerçevesi kapsamında ve Öğretmen Yetiştirme Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri de gözetilerek yapıldığına işaret eden Osam, YÖK ile uyum içinde güncellendiğini belirtti.
Dr. Osam, okul öncesi eğitim kurumları, eğitim yöneticileri, okul öncesi eğitim alanında hizmet vermekte olan sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon halinde çalışmaların yürütüldüğünü ve okul öncesi öğretmeni yetiştirmede 21.yüzyıl niteliklerine erişimin hedeflendiğini ifade etti.
Osam, şimdilik İngilizce Öğretmenliği Programı ile Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında var olan uluslararası akreditasyonların sayısının artması için, Fakültedeki tüm programların akreditasyon sürecini yaşamaları konusunda teşvik edildiklerini de sözlerine ekledi.
YAZGIN
Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın da, Bölüm öğrencilerine bu nitelikte bir hizmet sunabilmenin övüncünü ve sorumluluğunu taşıdıklarını ve taşımaya da devam edeceklerini belirtti. Eğitimde yaş küçüldükçe eğitimin kritik öneminin arttığına vurgu yapan Doç. Dr. Eda Yazgın, Okul Öncesi Öğretmenliği programında eğitim almakta olan öğrencilerin, diplomalarına eklenecek bu kalite belgesi ile gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet sürecinde, çağdaş, donanımlı, bilimsel değerleri özümsemiş, yaratıcı ve üretken öğretmenler olma yolunda sorumluluklarının üst düzeyde farkına varmış olacaklarını; akreditasyon sürecinin eğitimde niteliği geliştirme yönünde gerek bölüm öğrencilerini gerekse öğretim üyelerini motive ettiğini ve güçlendirdiğini söyledi.
(TUĞ/ŞEB FOTOĞRAFLI
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