Daü Diş Hekimliği Fakülte Binası İle Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi Törenle Açılıyor

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, yarın törenle hizmete açılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören yarın saat 11.00’de Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre donatılmış modern binasında eğitim hayatına başlayacağı belirtilerek, DAÜ’nün tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan inşa edilen binada, geniş tasarlanan laboratuvarların aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışmasına imkan vereceği belirtildi.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, öğrencilerin pratik eğitim alacağı Prosthodontics (Protez) Preklinik ve Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavisi) Preklinik laboratuvarlarının yanı sıra halka hizmet verecek olan Poliklinikte, Pedodonti (Çocuklar İçin), Ameliyathane ve Periapikal Radyografi Odası (Cefalometrik Tomografi ve Panoramik Film Çekimi) bulunuyor.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi ise ilk hastasını 14 Mart Tıp Bayramı’nda kabul etmeyi hedefliyor. Ayakta tedavi ve poliklinik hizmeti verecek olan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda ileri tetkik, kan ve radyolojik tetkikler, yataklı tedavi, ameliyat ile yoğun bakım hizmetleri konusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden destek alınacak.

(EMR/ÖK)